Ubisoft поймали на плагиате и грозят судом

Ubisoft извинилась за плагиат символики японской группы в Assassin's Creed Shadows

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Издательство Ubisoft принесло извинения японской группе исторических реконструкторов "Стрелковый корпус Сэкигахары" за незаконное использование их символики в игре Assassin's Creed Shadows.

Фото: Официальный трейлер "Assassin's Creed Shadows"

Конфликт возник из-за публикации концепт-артов, содержащих элементы плагиата. Ubisoft пообещала удалить все материалы из игры до релиза, но это не затронет артбук, который войдет в коллекционное издание.

Представители "Стрелкового корпуса Сэкигахары" выразили удовлетворение извинениями Ubisoft, хотя ранее угрожали судом. Тем не менее, не все остались довольны урегулированием: заявление было сделано японским офисом Ubisoft, а не штаб-квартирой компании. Кроме того, промо-материалы игры содержат множество ошибок и неточностей, что вызывает дополнительное недовольство среди поклонников и критиков.