Windows 11 теперь может то, что раньше требовало сторонние программы

Новые возможности Windows 11: создание архивов 7-Zip и TAR в обновлении

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Microsoft выпустила обновление KB5040442 для Windows 11 версий 23H2 и 22H2. В обновлении появились новые функции, включая возможность создания архивов форматов 7-Zip и TAR без необходимости использования сторонних приложений.

Фото: GoodFon.com by Microsoft, CC BY 4.0

После установки обновления пользователи могут создавать архивы через контекстное меню, выбрав опцию "Сжать в" и затем нужный формат, например gzip или bzip2.

Теперь Windows 11 умеет самостоятельно создавать архивы форматов 7-Zip и TAR без сторонних программ. Кроме того, обновление включает кнопку "Показать рабочий стол", которая ранее была скрыта по умолчанию с появлением Copilot. Теперь эту кнопку можно активировать в настройках панели задач. Также обновленный Проводник файлов показывает тонкую черную границу вокруг выбранных файлов или папок, что облегчает их выделение.

Кроме того, появился новый мастер сжатия в дополнительных опциях, позволяющий выбирать форматы архивов и настраивать уровни сжатия и типы данных. В окне общего доступа Windows добавлена новая кнопка "Копировать", упрощающая процесс копирования файлов.