Windows 11 теперь может то, что раньше требовало сторонние программы

Microsoft выпустила обновление KB5040442 для Windows 11 версий 23H2 и 22H2. В обновлении появились новые функции, включая возможность создания архивов форматов 7-Zip и TAR без необходимости использования сторонних приложений.
После установки обновления пользователи могут создавать архивы через контекстное меню, выбрав опцию "Сжать в" и затем нужный формат, например gzip или bzip2.
Теперь Windows 11 умеет самостоятельно создавать архивы форматов 7-Zip и TAR без сторонних программ. Кроме того, обновление включает кнопку "Показать рабочий стол", которая ранее была скрыта по умолчанию с появлением Copilot. Теперь эту кнопку можно активировать в настройках панели задач. Также обновленный Проводник файлов показывает тонкую черную границу вокруг выбранных файлов или папок, что облегчает их выделение.
Кроме того, появился новый мастер сжатия в дополнительных опциях, позволяющий выбирать форматы архивов и настраивать уровни сжатия и типы данных. В окне общего доступа Windows добавлена новая кнопка "Копировать", упрощающая процесс копирования файлов.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.