Hunt: Showdown станет дешевле. Как получить обновленный шутер по сниженной цене

Crytek объявила о пересмотре ценовой политики для Hunt: Showdown. С завтрашнего дня цена игры на PC снизится до 30%, в зависимости от региона, хотя в некоторых странах скидка будет незначительной.
На консолях цена изменится 15 августа, когда состоится релиз игры на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версии для PlayStation 4 и Xbox One будут сняты с продаж, но игроки смогут перенести свои учетные записи на новые платформы, сохранив доступ к приобретенным DLC.
Цены на дополнения к игре также изменятся: некоторые из них подешевеют, а другие подорожают, в зависимости от региона. Разработчики снижают цену, чтобы сделать игру более конкурентоспособной и привлечь новую аудиторию. Crytek планирует продолжать поддерживать игру, обеспечивая её актуальность.
В середине августа Hunt: Showdown не только выйдет на новые консоли, но и получит значительное обновление. Игра будет переведена на новую версию движка CryEngine, что позволит добавить дополнительную карту и предоставить фанатам другие улучшения и новые возможности.
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