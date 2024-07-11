Steam Deck стала играбельной: новое обновление помогло пользователям

Пользователи Steam Deck получат более высокую производительность в старых играх

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Direct3D, API для 3D-рендеринга в реальном времени, является ключевым компонентом разработки и запуска игр в экосистеме DirectX. Он постоянно обновляется, и, как вы, возможно, знаете, старые игры используют старые версии DirectX и Direct3D. Это может вызвать проблемы совместимости и производительности для пользователей, желающих запускать старые игры на современном оборудовании, особенно на устройствах вроде Steam Deck, которому приходится использовать слой трансляции для запуска Windows-игр на Linux-основанной SteamOS.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Eulitz, CC BY 4.0

Недавнее слияние кода упростит запуск старых игр Direct3D 8, обеспечивая им такой же уровень поддержки, как и у Direct3D 9 и более новых версий.

Проект D8VK до сих пор поддерживал Direct3D 8, но теперь он объединяется с DXVK, частью программного обеспечения с открытым исходным кодом, которая сильно зависит от поддержки Direct3D 9/10/11 через Vulkan. Это слияние инициировано разработчиком Valve Джошуа Эштоном. Рекомендуемый API Vulkan используется слоем совместимости Proton от Valve (также известным как Steam Play) для плавного запуска Windows-игр на Linux, что особенно важно для Steam Deck.

Теперь игроки могут ожидать улучшенную производительность и визуальную поддержку старых игр на основе Direct3D 8 на устройствах с Linux, таких как Steam Deck. С расширением поддержки DXVK для Direct3D 8-11, пользователи получат более стабильный и плавный игровой опыт для широкого спектра игр. Что касается Direct3D 12, его поддержка осуществляется проектом VKD3D-Proton.