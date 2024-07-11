Это революция в мире игр: новый процессор от AMD

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AMD может выпустить очередной APU Ryzen 7 8745HS без дискретного NPU

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Новый процессор будет оснащен 8 ядрами на архитектуре Zen 4 и поддерживать 16 потоков, с 16 МБ кэш-памяти L3 и 8 МБ кэш-памяти L2.

AMD может выпустить очередной APU Ryzen 7 8745HS без дискретного NPU
Фото: wikipediа by Lee Campbell, PDM

Его рабочая частота составит 3,8 ГГц, с возможностью разгона до 5,1 ГГц. Графическое ядро будет представлено Radeon 780M с 12 вычислительными блоками, а TDP составит 45 Вт. Хотя NPU отсутствует, производительность в области искусственного интеллекта будет ниже по сравнению с другими моделями.

Этот процессор, вероятно, будет использоваться в устройствах с дискретной графикой, что обеспечит достаточный уровень производительности в задачах ИИ, выдавая всего 25 TOPS, по сравнению с 38 TOPS у старшей модели.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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