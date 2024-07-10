Блокнот Windows 11 обновляется спустя 40 лет: проверка орфографии и автозамена доступны всем пользователям

Функции проверки орфографии и автозамены скоро появятся в приложении "Блокнот" для Windows 11. Microsoft успешно завершила тестирование этих инструментов в марте и готова к их широкому внедрению среди пользователей.
Согласно отзыву Тома Уоррена из The Verge, проверка орфографии в "Блокноте" работает аналогично функции в Word: для просмотра правильного написания слова требуется дополнительный клик. Эту функцию можно отключить для определенных типов файлов, таких как. md, .srt, .lrc или. lic, чтобы она не мешала работе с кодом. Кроме того, пользователи Windows 11 теперь смогут использовать функцию автозамены в "Блокноте", которую также можно включить или отключить по желанию.
Учитывая, что первый текстовый редактор от Microsoft был выпущен в 1983 году, компании потребовалось более четырех десятилетий, чтобы реализовать эти обновления.
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