Увеличение цен на подписки Game Pass: что изменится для пользователей Xbox и ПК

Game Pass Ultimate подорожает для всех игроков

1:45 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Microsoft объявила о изменениях в подписках Game Pass для пользователей Xbox и ПК. С 12 сентября стоимость всех вариантов подписки увеличивается как для новых, так и для текущих пользователей.

Фото: wikipediа by DyoKingGraham, CC BY-SA 4.0

Новые цены включают Game Pass Ultimate на месяц за $19,99 (ранее $16,99), Game Pass Core на год за $74,99 (ранее $59,99). В ряде стран (Аргентина, Индия, Турция, Южная Африка) цены на подписки на 1, 3 и 6 месяцев также выросли. PC Game Pass теперь стоит $11,99 в месяц (ранее $9,99). С подробной информацией по ценам для конкретных регионов можно ознакомиться по ссылке.

Новые пользователи больше не смогут подписаться на Xbox Game Pass для консолей, но текущие подписчики сохранят свой текущий план, пока включено автоматическое продление. Погашение кодов будет поддерживаться до дальнейшего уведомления, но с 18 сентября нельзя будет иметь более 13 месяцев Game Pass для консолей.

В ближайшие месяцы на консолях будет представлен Xbox Game Pass Standard за $14,99 в месяц. План включает сотни игр, а также доступ к Game Pass Core с мультиплеером и скидками. Некоторые игры, которые изначально включаются в Ultimate в день выпуска, позже могут быть добавлены в стандартный план.