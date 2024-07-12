Забудьте про размытость: новый фильтр от Intel для Linux поражает

Intel анонсировала новую технологию улучшения изображения для Linux

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Intel анонсировала новую технологию улучшения изображения для Linux, разработанную для процессоров Lunar Lake с интегрированной графикой Xe2.

Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

Новый адаптивный фильтр повышения резкости улучшает качество изображения, минимально влияя на энергопотребление и производительность графического процессора.

Эта технология использует возможности аппаратного обеспечения Lunar Lake Xe2 Battlemage iGPU, чтобы интеллектуально регулировать резкость только в нужных областях изображения, избегая чрезмерной резкости в других частях.

Пользователи смогут настраивать фильтр с помощью ползунка, который имеет диапазон значений от 0 (выключено) до 255 (максимальная резкость).

Фильтр аналогичен FSR 1.0/RSR от AMD и NIS от NVIDIA, но его можно применять не только для игр, но и для фотографий.

Первой платформой, поддерживающей новый фильтр, станет Lunar Lake. Технология использует новое оборудование, доступное только в Xe2 Battlemage GPU, и не совместима со старыми графическими решениями Intel.