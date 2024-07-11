Беспроводная мышь с бесконечным временем работы — фантастика или реальность

Новая мышь Logitech G309: бесконечная работа без подзарядки

Logitech представила новую беспроводную мышь G309, обещающую практически бесконечное время работы без подзарядки. G309 поддерживает технологию Powerplay, благодаря которой мышь заряжается прямо на специальном коврике.

Фото: wikipediа by Bartek Kucharczyk, CC BY-SA 2.0

Это делает её первой мышью с такой функцией по доступной цене — $80. Помимо этого, G309 оснащена Bluetooth, что позволяет использовать её не только с ПК, но и с ноутбуками и телефонами.

Мышь может работать до 300 часов с использованием беспроводного донгла Lightspeed или до 600 часов по Bluetooth с батарейкой AA.

Однако, при использовании коврика Powerplay, можно полностью отказаться от батареи и снизить вес устройства до 68 граммов, что делает её практически невесомой.

G309 оснащена сенсором Hero 25K и гибридными оптико-механическими переключателями, которые обычно встречаются в премиальных моделях.