Новая NVIDIA GeForce RTX 5090 станет самой быстрой видеокартой по параметру частоты чипа

Новая NVIDIA GeForce RTX 5090 обещает революционные характеристики

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По информации от источников, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090, согласно сообщениям, может иметь базовую частоту графического процессора около 3 ГГц, с возможностью ускорения до 2,9 ГГц. В сравнении с RTX 4090, чья базовая частота составляет 2235 МГц, RTX 5090 предположительно будет на 30% быстрее по этому параметру. Как это отразится на общей производительности видеокарты, на данный момент неизвестно.

Фото: wikipediа by Iosef Stalin, CC BY-SA 4.0

Также появились слухи о том, что RTX 5090 будет оснащена 448-битной шиной памяти и 14 модулями памяти GDDR7 по 2 Гб каждый, что обеспечит ей 28 Гб оперативной памяти, в сравнении с 24 Гб у RTX 4090.