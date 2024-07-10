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Игрок Mortal Kombat 1 разбил светильник стоимостью $3,000 на турнире по файтингам CEO 2024

Игрок Mortal Kombat 1 в порыве страсти разбил освещение на $3,000 на турнире

1:42
Видеоигры

В США прошел турнир по файтингам CEO 2024. На фоне напряженных матчей в Street Fighter 6, Tekken 8 и других играх, один игрок в Mortal Kombat 1 выделился своим чрезмерно энергичным празднованием победы.

Игрок Mortal Kombat 1 в порыве страсти разбил освещение на ,000 на турнире
Фото: flickr.com by Dota 2 The International, CC BY 2.0

Дайлох, известный как один из лучших игроков за Генерала Шао и победитель множества крупных турниров, занял первое место в Mortal Kombat 1 на CEO, получив приз в $565. Однако за несколько матчей до этого он отпраздновал победу, подняв стул и перебросив его через канаты ринга, окружавшего игровую площадку. Стул упал на световое оборудование Elation Chorus Line 16 LED стоимостью $2,992.

Организатор турнира Алекс Джебейли ответил на это несколькими твитами, в одном из которых (возможно, в шутку) попросил PayPal Дайлоха, заявив, что кто-то должен заплатить за сломанное оборудование, и это будет не он. Затем он добавил:

Если кто-то еще будет праздновать победу, бросая что-либо, вы будете забанены на всех моих будущих мероприятиях. Это последнее предупреждение. Не бросайте вещи.

Неизвестно, придется ли Дайлоху платить за новый светильник или оборудование было застраховано. Обычно такие дорогостоящие устройства страхуются. Если светильник не был застрахован, победителю могут предъявить счет на $2,427.

Ни Дайлох, ни Джебейли пока не дали дополнительных комментариев по поводу инцидента.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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