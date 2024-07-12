Неожиданное обновление: Xbox Series X и S теперь поддерживают PS3 игры

Игры для PlayStation 3 на Xbox Series X и S: благодаря обновлению режима разработчика

0:50 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Недавнее обновление режима разработчика на консолях Xbox Series X и S открыло возможность запускать игры для PlayStation 3.

Фото: Wikipedia by dronepicr, CC BY 2.0

Это стало возможным благодаря поддержке Mesa (OpenGL/Vulkan), что позволяет эмулировать PS3 и Nintendo Switch.

Теперь на Xbox Series X и S можно играть в такие игры, как Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Интересно, что Sony до сих пор не реализовала полноценную обратную совместимость для PS3 на PlayStation 5.

Следует отметить, что режим разработчика на Xbox Series X и S предназначен для разработки и тестирования ПО на розничных консолях. Однако, при должных знаниях, этот режим позволяет проводить и такие интересные эксперименты.