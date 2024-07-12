Неожиданное обновление: Xbox Series X и S теперь поддерживают PS3 игры

Недавнее обновление режима разработчика на консолях Xbox Series X и S открыло возможность запускать игры для PlayStation 3.
Это стало возможным благодаря поддержке Mesa (OpenGL/Vulkan), что позволяет эмулировать PS3 и Nintendo Switch.
Теперь на Xbox Series X и S можно играть в такие игры, как Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Интересно, что Sony до сих пор не реализовала полноценную обратную совместимость для PS3 на PlayStation 5.
Следует отметить, что режим разработчика на Xbox Series X и S предназначен для разработки и тестирования ПО на розничных консолях. Однако, при должных знаниях, этот режим позволяет проводить и такие интересные эксперименты.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.