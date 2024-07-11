Обновления Xbox Game Pass: цены на подписки повышены, доступ для новых пользователей ограничен

Microsoft повышает цены на Xbox Game Pass: что это значит для пользователей?

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С начала июля корпорация Microsoft объявила о ряде изменений в условиях подписки на Xbox Game Pass, затрагивающих как новых, так и текущих пользователей. Один из ключевых анонсов касается повышения стоимости подписок.

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Например, подписка Xbox Game Pass Ultimate теперь обойдется новым пользователям в $19,99 в месяц и $74,99 за год, что значительно выше прежних $16,00 и $59,99 соответственно. Аналогично, стоимость подписки на Game Pass для ПК увеличена с $9,99 до $11,99 в месяц. Повышение цен ожидается с 12 сентября, и пользователи могут отменить подписки до этой даты, чтобы избежать новых тарифов.

В дополнение к изменениям цен, Microsoft объявила о прекращении доступа для новых пользователей к подписке Game Pass для консолей, сосредоточившись на введении новой опции под названием Xbox Game Pass Standard. Эта версия будет включать мультиплеер Xbox Live Gold и доступ к каталогу игр Xbox back, исключая игры первого дня и облачные. Подписчики существующей консольной версии Game Pass, у которых включено автоматическое продление, смогут продолжить пользоваться текущими условиями.

Помимо стандартной опции, Microsoft сохраняет доступ к Xbox Game Pass Core, который остается доступным за $9,99 в месяц, но увеличение годовой стоимости с $59,99 до $74,99 для новых подписчиков.