Илон Маск раскрыл планы по созданию кластера из 100,000 графических процессоров NVIDIA Hopper для xAI

Илон Маск и xAI нацеливаются на значительное ускорение разработки ИИ

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Илон Маск поделился свежими деталями о своих амбициозных планах в области искусственного интеллекта, заявив о создании кластера из 100 000 графических процессоров NVIDIA Hopper для компании xAI. Этот шаг направлен на значительное ускорение разработки ИИ и установление компании в лидерах отрасли.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, CC BY-SA 4.0

Ранее xAI использовала 24 000 графических процессоров NVIDIA H100 от Oracle для обучения своей модели Grok 2. Новый кластер, по словам Маска, будет более мощным и позволит значительно ускорить процесс разработки и тестирования искусственного интеллекта. Этот шаг является частью стратегии xAI по достижению максимальной эффективности и конкурентоспособности на рынке.

Илон Маск также отметил, что ожидает завершения разработки модели Grok 2 в августе текущего года, что сделает её одной из самых мощных и перспективных на рынке. Эта модель будет способна обрабатывать сложные задачи и предсказывать результаты с высокой точностью, что сделает её востребованной в различных областях науки и технологий.

Таким образом, xAI под руководством Илона Маска нацелена не только на развитие передовых технологий искусственного интеллекта, но и на укрепление своего лидерского положения на мировом рынке вычислительных ресурсов и технологий.