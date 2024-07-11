Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3 простых способа ускорить созревание помидоров
Модные галстуки: как выбрать стильный аксессуар
Какой секретный ингредиент делает ресторанные блюда такими вкусными?
Автомобилисты назвали ошибки, которые убивают коробку передач
Жених Агаты Муцениеце высказался о браке: планируем дату свадьбы
Депутат Милонов призвал запретить турецкие сериалы
Летний отпуск - лучший выбор? Рассказываем как так
Центр Москвы особенно популярен у квартиросъёмщиков, заметила "Яндекс Аренда"
Умер Бенджи Грегори, бывший в детстве звездой сериала "Альф"
Илон Маск раскрыл планы по созданию кластера из 100,000 графических процессоров NVIDIA Hopper для xAI

Илон Маск и xAI нацеливаются на значительное ускорение разработки ИИ

1:27
Видеоигры

Илон Маск поделился свежими деталями о своих амбициозных планах в области искусственного интеллекта, заявив о создании кластера из 100 000 графических процессоров NVIDIA Hopper для компании xAI. Этот шаг направлен на значительное ускорение разработки ИИ и установление компании в лидерах отрасли.

Илон Маск и xAI нацеливаются на значительное ускорение разработки ИИ
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, CC BY-SA 4.0

Ранее xAI использовала 24 000 графических процессоров NVIDIA H100 от Oracle для обучения своей модели Grok 2. Новый кластер, по словам Маска, будет более мощным и позволит значительно ускорить процесс разработки и тестирования искусственного интеллекта. Этот шаг является частью стратегии xAI по достижению максимальной эффективности и конкурентоспособности на рынке.

Илон Маск также отметил, что ожидает завершения разработки модели Grok 2 в августе текущего года, что сделает её одной из самых мощных и перспективных на рынке. Эта модель будет способна обрабатывать сложные задачи и предсказывать результаты с высокой точностью, что сделает её востребованной в различных областях науки и технологий.

Таким образом, xAI под руководством Илона Маска нацелена не только на развитие передовых технологий искусственного интеллекта, но и на укрепление своего лидерского положения на мировом рынке вычислительных ресурсов и технологий.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
Группировка "Отважных" взяла в клещи позиции ВСУ у Новосёловки Первой Дмитрий Плотников "Необратимый путь" Украины в НАТО заставит РФ выйти в СВО к границе Польши Любовь Степушова Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская
Котлеты из гречки: обязательно понравятся тем, кто не хочет или не может есть мясо
Лайфхак для садоводов: какие усы клубники подходят для посадки, а какие - нет
Как проехать там, где нельзя? Вот как вы можете легально проигнорировать знак "Движение запрещено"
Как проехать там, где нельзя? Вот как вы можете легально проигнорировать знак "Движение запрещено"
Последние материалы
Автомобилисты назвали ошибки, которые убивают коробку передач
Жених Агаты Муцениеце высказался о браке: планируем дату свадьбы
Депутат Милонов призвал запретить турецкие сериалы
Группировка "Отважных" взяла в клещи позиции ВСУ у Новосёловки Первой
Летний отпуск - лучший выбор? Рассказываем как так
Центр Москвы особенно популярен у квартиросъёмщиков, заметила "Яндекс Аренда"
Илон Маск и xAI нацеливаются на значительное ускорение разработки ИИ
Умер Бенджи Грегори, бывший в детстве звездой сериала "Альф"
Кошачьи усы помогают кошкам чувствовать ветер во время охоты
Новая мышь Logitech G309: бесконечная работа без подзарядки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников