Пять советов для успешного старта в Zenless Zone Zero: что нужно знать перед игрой?

Zenless Zone Zero: пять ключевых советов для начинающих игроков

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Zenless Zone Zero – новая бесплатная игра от miHoYo, разработчика таких популярных проектов, как Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Она, доступна для ПК, PlayStation 5, Android и iOS, и обещает увлекательный и насыщенный геймплей. Прежде чем начать своё приключение в этом виртуальном мире, вот пять ключевых советов, которые помогут вам избежать ошибок и сделать игровой процесс более приятным.

Фото: Официальная группа Вконтакте "Zenless Zone Zero" by HoYoverse

1. Подготовьтесь к изучению ресурсов и материалов

Начало новой игры может быть утомительным, особенно когда дело доходит до сбора новых материалов и ресурсов. Вам придется потрудиться, чтобы создать лучших персонажей. Помните, что персонаж, который нравится другим, может не подойти вам, поэтому иногда аутсайдеры могут стать вашими фаворитами.

2. Посещайте кофейню и лапшичную

После открытия кофейни и лапшичной регулярно посещайте их. В Coffee and Noodle House вы можете приобрести баффы, которые помогут вам пополнить заряд батареи, а также получить бесплатные материалы. Эти бонусы могут значительно облегчить ваше продвижение в игре.

3. Тестируйте персонажей перед улучшением

Система Hollow позволяет протестировать персонажей перед тем, как вкладывать в них ресурсы. Это поможет вам понять, нравится ли вам их урон и способности. Проведите тест-драйв, чтобы избежать ненужных затрат на персонажей, которые вам не подойдут.

4. Научитесь уклоняться и отражать атаки

Научиться уклоняться и отражать атаки противников – ключ к успеху в Zenless Zone Zero. Учитывайте, что у каждого типа врагов свои временные окна для атак, и важно точно определять их, чтобы улучшить свои результаты в боях.

5. Сохраните свои ресурсы Polychrome

Polychrome – это премиум-ресурс, который можно использовать для покупки мастер-лент для разблокировки новых персонажей. Не тратьте его на стандартные баннеры, лучше сохраняйте для специальных событий, чтобы получить зашифрованные мастер-ленты.

Эти советы помогут вам успешно начать игру в Zenless Zone Zero. Наслаждайтесь игровым процессом и удачи!