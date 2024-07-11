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Новый уровень ужаса. Shadows of the Damned: Hella Remastered получил возрастной рейтинг

Shadows of the Damned: Hella Remastered получил возрастной рейтинг от ESRB

1:19
Видеоигры

Организация Entertainment Software Rating Board (ESRB), занимающаяся определением возрастных рейтингов для видеоигр в США и Канаде, присвоила рейтинг игре Shadows of the Damned: Hella Remastered.

Shadows of the Damned: Hella Remastered получил возрастной рейтинг от ESRB
Фото: wikipediа by Lee Campbell, PDM

Разработку переиздания спонсирует компания NetEase Games. В этой приключенческой игре игроки управляют охотником на демонов, которому предстоит убить императора подземного мира.

В процессе игры пользователи будут взаимодействовать с персонажами, решать головоломки и сражаться с демоническими врагами, используя пистолеты, дробовики, пулемёты и факелы. При атаках и убийствах появляются брызги крови, расчленение и обезглавливание.

Ролики показывают сцены насилия: персонажа разрывают на части, демоны лишаются голов с фонтанами крови, враги поедают отрубленные части человеческого тела. В игре присутствует вымышленный квартал красных фонарей с неоновыми вывесками и рекламными щитами с надписями "Секс-рай", "Пип-шоу", "Стриптиз", "ХХХ". На этой локации можно встретить гигантскую женщину с обнажённой грудью. В диалогах затрагиваются темы сексуального характера и используется завуалированный мат.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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