Игровая революция: как новая маркировка видеоигр изменит ваш опыт

В России стартует эксперимент по маркировке видеоигр: что изменится для геймеров

1:29 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В начале осени в России начнётся добровольный эксперимент по маркировке видеоигр, о чём сообщают "Известия" со ссылкой на генерального директора Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) Александра Михеева. Цель эксперимента — предоставить отечественным геймерам информацию о содержании физических и цифровых новинок игровой индустрии.

Фото: wikipediа by DyoKingGraham, CC BY-SA 4.0

Разработано семь ключевых категорий контента, утверждённых Минэком: сцены жестокости, секса, курения и алкоголя, употребления наркотиков, сквернословия, а также контент, связанный со страхом и микротранзакциями. Эти дескрипторы помогут пользователям узнать о потенциально неприемлемом контенте.

В настоящее время технологические решения по внедрению маркировки тестируются на платформах VK Play и RuStore, а также игровыми компаниями Lesta Games, Astrum Entertainment и 1C Games. Александр Михеев отметил, что маркировка игр станет первым шагом к саморегулированию игровой индустрии в России.

Этот эксперимент направлен на повышение осведомлённости игроков и защиту их от нежелательного контента, предоставляя подробную информацию о содержимом видеоигр. Инициатива призвана улучшить пользовательский опыт и помочь геймерам делать более осознанный выбор при покупке игр.