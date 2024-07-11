Игровая революция: как новая маркировка видеоигр изменит ваш опыт

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В России стартует эксперимент по маркировке видеоигр: что изменится для геймеров

1:29
Видеоигры

В начале осени в России начнётся добровольный эксперимент по маркировке видеоигр, о чём сообщают "Известия" со ссылкой на генерального директора Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) Александра Михеева. Цель эксперимента — предоставить отечественным геймерам информацию о содержании физических и цифровых новинок игровой индустрии.

В России стартует эксперимент по маркировке видеоигр: что изменится для геймеров
Фото: wikipediа by DyoKingGraham, CC BY-SA 4.0

Разработано семь ключевых категорий контента, утверждённых Минэком: сцены жестокости, секса, курения и алкоголя, употребления наркотиков, сквернословия, а также контент, связанный со страхом и микротранзакциями. Эти дескрипторы помогут пользователям узнать о потенциально неприемлемом контенте.

В настоящее время технологические решения по внедрению маркировки тестируются на платформах VK Play и RuStore, а также игровыми компаниями Lesta Games, Astrum Entertainment и 1C Games. Александр Михеев отметил, что маркировка игр станет первым шагом к саморегулированию игровой индустрии в России.

Этот эксперимент направлен на повышение осведомлённости игроков и защиту их от нежелательного контента, предоставляя подробную информацию о содержимом видеоигр. Инициатива призвана улучшить пользовательский опыт и помочь геймерам делать более осознанный выбор при покупке игр.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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