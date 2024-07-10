Геймеры в ярости: EA обвиняется в жадности из-за изменений в Apex Legends

Игроки критикуют Apex Legends за новые боевые пропуски

1:04 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Пользователи Steam занижают рейтинг Apex Legends в знак протеста против изменений в системе боевых пропусков.

Фото: flickr.com by instacodez, PDM

С 8 июля 2024 года геймеры оставили более 1000 негативных отзывов, что привело к статусу "смешанных" обзоров.

Причина недовольства — новые боевые пропуски, которые теперь можно купить только за реальные деньги, что вызвало обвинения в жадности в адрес разработчиков EA и Respawn. Геймеры недовольны, что разработчики не решают актуальные проблемы игры, такие как читеры и баги, а вместо этого меняют монетизацию для увеличения прибыли.

Некоторые игроки заявляют о намерении удалить игру в знак протеста. В отзывах пользователи выражают разочарование и негодование действиями EA, называя их жадными и бесстыжими, и рекомендуют не тратить деньги на игру.

EA и Respawn пока не отреагировали на критику, ранее заявляя, что новая система будет выгоднее для геймеров.