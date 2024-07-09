Шутер Helldivers 2 потерял 90% игроков на ПК всего за пол года

Шутер Helldivers 2 от Arrowhead стал быстро продаваемой игрой PlayStation на ПК, однако количество игроков на Steam продолжает снижаться после начального успеха. Пиковое количество одновременных игроков на Steam сократилось на примерно 10%, упав с 458 709 до менее чем 410 000.
К концу мая SteamDB отметил, что пиковое число игроков Helldivers 2 уменьшилось на 64%, достигнув отметки 166 305.
На текущий момент это число упало еще на 35%, стабилизировавшись на уровне среднего за 30 дней в 41 860 одновременных игроков на Steam.
Следует отметить, что эти данные касаются только игроков на Steam, и количество игроков на PS5 вероятно сопоставимо.
Однако ряд проблем со стороны Sony, начиная с крупного инцидента с PSN в начале года, привели к негативным отзывам и снятию игры с продажи в 177 странах, где PSN недоступен. Это вынудило Sony отказаться от своих планов.
Вполне понятно, что активность игроков может снижаться с выходом новых игр, особенно учитывая, что Helldivers 2 не является CS2.
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