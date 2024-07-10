Стримерша победила всех боссов Elden Ring на танцевальном коврике: её персонаж умирал 325 раз

Стримерша прошла Elden Ring Shadow of the Erdtree с помощью танцевального коврика

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Стримерша MissMikkaa прошла дополнение Elden Ring Shadow of the Erdtree, используя танцевальный коврик в качестве контроллера.

Фото: Openverse by finalbossproject, PDM

На прохождение всех боссов у нее ушло семь дней, в течение которых ее персонаж погиб 325 раз. Финального босса, Будущего консорта Радана, она смогла победить после 52 попыток, что заняло в общей сложности семь часов. После этой битвы у MissMikkaa сильно болели ноги, и она еле стояла из-за усталости.

Ранее другие геймеры также проходили это дополнение необычными способами, например, стример Dr. DeComposing завершил его, используя электронный саксофон в качестве контроллера.