Игроки Helldivers 2 нашли гениальный способ стать неуязвимым к урону от падений

Игроки Helldivers 2 нашли способ уменьшить урон от падений

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Игроки Helldivers 2 обнаружили, что можно избегать урона от падений, используя различные эмоции во время полета.

Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

Например, вставание по стойке смирно или салют помогают смягчить падение, а дружеские объятия иногда защищают не только от падений, но и от артиллерийского огня.

Внимание на это обратил один из пользователей Reddit, и в комментариях другие фанаты предположили, что эффект связан с особенностями механики игры, в которой голова персонажа получает больше урона, чем остальное тело. Расставленные руки или вытянутый локоть уменьшают вероятность удариться головой об пол при падении.

Применение эмоций для защиты персонажей не является новшеством. Например, в игре Dark Souls 3 использовался жест "Свернуться в клубок" (Curl Up), чтобы уклоняться от атак босса Понтифика Саливана.