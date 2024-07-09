Создатель квестов Cyberpunk 2077 раскрыл главный секрет захватывающих миссий

Дизайнер квестов Cyberpunk 2077 раскрыл подход к созданию миссий

1:07 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Дизайнер квестов Cyberpunk 2077 и "Ведьмака 3" Павел Саско поделился подходом CD Projekt RED к созданию миссий, подчеркнув важность эмпатии.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, CC BY 2.0

Команда сосредотачивается на чувствах игроков, стремясь интегрировать драму не только в кат-сцены, но и в сам игровой процесс. Главной целью при разработке квестов является заставить игроков забыть о логике и сосредоточиться на эмоциях и ощущениях. Такой подход позволяет глубже погрузить пользователей в сюжет, сделать их частью игрового мира и дать им возможность соотносить реальные события с вымышленной историей.

Саско всегда наставляет своих дизайнеров стремиться вызвать у игрока эмпатию, отмечая, что существует множество аспектов, которые могут глубоко тронуть геймеров. Он подчеркивает, что при создании квестов важно учитывать возможные реакции людей, включать элементы подлинности и реализма для вызова эмоций и разрабатывать миссии с большой заботой для достижения наилучшего качества.