Рынок компьютерных клубов в России вырос на 22% за первое полугодие 2024 года

Оборот компьютерных клубов в РФ достиг 14 млрд рублей

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По данным "Ведомостей", генеральный директор российской компании-разработчика решений для киберклубов Langame сообщил, что оборот рынка компьютерных клубов в России увеличился на 22%, достигнув 14 млрд рублей.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA, CC BY-SA 2.0

Этот показатель отражает объем рынка за первые шесть месяцев 2024 года, с января по июнь. За аналогичный период 2023 года оборот российских компьютерных клубов составлял 11.5 млрд рублей.

Эксперты связывают рост рынка с увеличением стоимости персональных компьютеров, а также с ростом числа игровых клубов в регионах и столице. Особенно активно новые клубы открываются в небольших регионах.

В Москве количество киберклубов также возросло — с 390 до почти 500 за год. Среди факторов роста также упоминается возросший интерес к киберспорту в России.