Пользователи Xbox Game Pass скоро смогут насладиться новой игрой: инсайдер раскрыл секрет

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В Xbox Game Pass добавят новую игру

1:09
Видеоигры

Инсайдер eXtas1s сообщил, что в ближайшее время в каталог подписочного сервиса Xbox Game Pass будет добавлена ролевая экшен-игра Atlas Fallen, выпущенная в августе 2023 года.

В Xbox Game Pass добавят новую игру
Фото: wikipediа by DyoKingGraham, CC BY-SA 4.0

В этой игре игрокам предстоит исследовать обширные песчаные локации, выслеживать и сражаться с легендарными монстрами. Игра включает в себя прокачку активных и пассивных умений, разнообразные задания, увлекательный сюжет и динамичную боевую систему. В настоящее время в цифровом магазине Steam на Atlas Fallen действует скидка 50%, и игру можно приобрести за 1099 рублей вместо 2199 рублей. В игре доступен перевод интерфейса и субтитров на русский язык.

В июле 2024 года eXtas1s также раскрыл список игр, которые компания Activision выпустит в Game Pass, включая Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy и Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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