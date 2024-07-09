Minecraft навсегда сохранил себя в истории: видеоигру признали культурным достоянием Швеции

В Швеции 15 видеоигр признали культурным достоянием страны

1:37 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Шведская торговая ассоциация Dataspelsbranschen отобрала 15 видеоигр для признания их культурным достоянием страны.

Фото: https://news.xbox.com/ru-ru/2021/10/17/xbox-game-pass-for-pc-minecraft-java-bedrock-edition/

В выборе участвовали историки, эксперты игровой индустрии и академики, рассматривая сотни вариантов, предложенных жителями. В итоговый список вошли как классические, так и современные игры, включая известные хиты и работы независимых разработчиков:

Stugan (1978)

BackPacker (1995)

Europa Universalis (2000)

Ground Control (2000)

Battlefield 1942 (2002)

Amnesia: The Dark Descent (2010)

Minecraft (2011)

Toca Tea Party (2011)

Candy Crush Saga (2012)

Star Stable Online (2012)

Goat Simulator (2014)

The Battle of Polytopia (2016)

Budget Cuts (2018)

Sayonara Wild Hearts (2019)

It Takes Two (2021)

Напомним, в декабре 2023 года министр культуры Швеции Париса Лийестранд поручила создать "культурный канон" страны, не уточнив конкретные формы искусства, что побудило Dataspelsbranschen предложить лучшие творения шведской игровой индустрии. Ассоциация утверждает, что видеоигры стали важным культурным явлением не только для геймеров и разработчиков, но и для общества в целом.