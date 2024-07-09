Minecraft навсегда сохранил себя в истории: видеоигру признали культурным достоянием Швеции

Шведская торговая ассоциация Dataspelsbranschen отобрала 15 видеоигр для признания их культурным достоянием страны.
В выборе участвовали историки, эксперты игровой индустрии и академики, рассматривая сотни вариантов, предложенных жителями. В итоговый список вошли как классические, так и современные игры, включая известные хиты и работы независимых разработчиков:
Напомним, в декабре 2023 года министр культуры Швеции Париса Лийестранд поручила создать "культурный канон" страны, не уточнив конкретные формы искусства, что побудило Dataspelsbranschen предложить лучшие творения шведской игровой индустрии. Ассоциация утверждает, что видеоигры стали важным культурным явлением не только для геймеров и разработчиков, но и для общества в целом.
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