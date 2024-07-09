В интернет слили дату презентации консоли PlayStation 5 Pro

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Sony готовится к шокирующему анонсу PS 5 Pro

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Видеоигры

Это в основном приблизительная дата, связанная с Tokyo Game Show, где Sony в последний раз участвовала в 2020 году. В 2024 году мероприятие запланировано на период с 26 по 29 сентября, что может стать временем представления новой консоли.

Sony готовится к шокирующему анонсу PS 5 Pro
Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Источники связывают презентацию PS 5 Pro с Tokyo Game Show из-за его масштабности — на выставке будут представлены 3000 стендов. Такие масштабы делают эту выставку идеальным местом для представления долгожданного обновления.

Кроме того, Sony может выбрать осень для выпуска улучшенной PS 5 Pro, чтобы успеть до праздничного сезона, когда растёт спрос на консоли и игры.

Новая консоль будет ориентирована в основном на западную аудиторию, учитывая, что в Японии лидирует Nintendo Switch по числу пользователей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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