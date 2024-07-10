Видеоигры улучшают психическое здоровье пациентов с шизофренией

TransPsy: видеоигры укрепили внимание и вернули мотивацию людям с шизофренией

2:22 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Немецкие ученые из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф выяснили, что видеоигры способны существенно улучшить когнитивные функции и психическое здоровье пациентов с шизофренией. Это исследование было опубликовано в научном журнале Translational Psychiatry (TransPsy).

Фото: unsplash.com by Marcela Laskoski ponicornio, PDM

Ранее проведенные исследования показали, что определенные виды видеоигр положительно влияют на структуру мозга и умственные процессы у здоровых людей. Эти преимущества объясняются постоянным и целенаправленным взаимодействием с игрой, что активирует систему вознаграждения мозга и повышает нейронную пластичность, улучшая способность мозга формировать новые нейронные связи.

В новом исследовании приняли участие 95 пациентов с шизофренией и 82 здоровых человека. Участников разделили на три группы. Первая играла в трехмерный платформер Super Mario 64, вторая — в двухмерную игру New Super Mario Bros, а третья читала электронные книги. Все виды активности продолжались по 30 минут ежедневно в течение восьми недель.

До и после эксперимента участники прошли когнитивные и клинические тесты, а также обследование мозга с помощью функциональной МРТ.

По результатам анализа данных, команда ученых обнаружила значительные улучшения в устойчивом внимании у групп, игравших в трехмерные и двухмерные видеоигры, по сравнению с контрольной группой.

Эти улучшения связаны с усилением функциональной связанности в сети, включающей гиппокамп и префронтальную кору, которые отвечают за память и исполнительные функции.

У пациентов, игравших в видеоигры, также наблюдалось снижение негативных симптомов, таких как ангедония (утрата способности получать удовольствие) и амотивация (отсутствие мотивации или стремления к повседневным делам).

Пациенты отметили улучшение общего психического состояния.

Результаты исследования указывают на то, что видеоигры могут стать ценным дополнительным терапевтическим методом для людей с шизофренией, особенно для устранения когнитивных нарушений и негативных симптомов, которые не поддаются современным методам лечения.