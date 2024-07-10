Обозначена дата начала маркировки видеоигр в России

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Эксперимент по добровольной маркировке игр в РФ стартует этой осенью

1:30
Видеоигры

Участники эксперимента по добровольной маркировке видеоигр определили сроки запуска инициативы. По словам генерального директора Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) Александра Михеева, эксперимент начнется в начале осени, не ранее 1 сентября, сообщает издание "Известия".

Эксперимент по добровольной маркировке игр в РФ стартует этой осенью
Фото: wikipedia by Clément Grandjean, CC BY-SA 4.0

Цель маркировки — предупредить пользователей о потенциально неприемлемом контенте. Разработанные дескрипторы (визуальные макеты) были предварительно утверждены Минэкономики. Сейчас технологические решения по их внедрению тестируются на платформах VK Play и RuStore, а также игровыми компаниями Lesta Games, Astrum Entertainment и 1C Games.

Добровольный эксперимент по маркировке игр — первый шаг в саморегулировании объединенной игровой индустрии. Список из семи категорий был составлен специалистами АПРИОРИ и ГК "Леста Игры" на основе анализа европейских и американских систем маркировки и российского законодательства.

Семь категорий включают сцены жестокости, секса, курения и алкоголя, употребления наркотиков, сквернословия, а также связанные со страхом и покупками внутри игры. Предупредительные пиктограммы получили название дескрипторов.

Инициатива была запущена в рамках поручения президента РФ Владимира Путина о безопасности информации в видеоиграх.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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