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Покупка со скидкой или ловушка? Вся правда о витринных образцах

Чем грозит покупка витринных образцов электроники: советы и предупреждения

1:39
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Россиянам объяснили, чем рискуют те, кто покупает витринные образцы электроники. Многие покупатели избегают витринных образцов, несмотря на значительные скидки от продавцов. Главная причина — предубеждение против таких покупок. Витринные образцы — это товары, использовавшиеся в магазинах для демонстрации. Обычно их можно найти в разделе "Уценённые товары" на сайтах ритейлеров или в физических магазинах со специальной ценой.

Чем грозит покупка витринных образцов электроники: советы и предупреждения
Фото: Freepik by drobotdean, PDM

Такие товары продаются дешевле, так как они могли подвергаться воздействию света, влаги или других факторов, что могло отразиться на их внешнем виде. Часто витринные образцы продаются без оригинальной упаковки и могут потерять привлекательность после демонстрации на прилавке, что автоматически снижает их стоимость.

При покупке витринного образца важно тщательно осматривать товар на предмет повреждений и дефектов. Несмотря на то, что товар может выглядеть новым, возможны мелкие царапины и потёртости, а также отсутствие оригинальной упаковки. Полезно узнать у продавца, как долго и в каких условиях использовался товар на витрине, а также действует ли на него гарантия и с какого момента.

Смартфоны, телевизоры и проекторы — это категории товаров, которые рекомендуется избегать при выборе витринных образцов из-за возможных проблем с дисплеями и использованными лампами. Покупка витринных образцов может быть выгодной, если учитывать все вышеуказанные аспекты и принимать решение с учетом индивидуальных потребностей и рисков.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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