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Невероятные кадры из нового DLC Atomic Heart: что скрывает подводная лаборатория

Новая подводная лаборатория в Atomic Heart: первые кадры от разработчиков

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Видеоигры

Игровая студия Mundfish, создатель игры Atomic Heart, опубликовала в своем Telegram-канале два изображения третьего дополнения (DLC), посвященного новой локации — подводной лаборатории.

Новая подводная лаборатория в Atomic Heart: первые кадры от разработчиков
Фото: wikipedia by BobAnderson34, CC BY-SA 4.0

На одном из артов изображена затопленная локация с виднеющимися на дне строениями. На втором изображении представлено фантастическое существо, напоминающее кита.

Подробностей от разработчиков пока нет. Команда игры пообещала раскрыть детали, включая дату релиза DLC, как только они будут готовы. Кроме того, разработчики предложили подписчикам угадать, каких еще существ они смогут встретить под водой.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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