Невероятные кадры из нового DLC Atomic Heart: что скрывает подводная лаборатория

Игровая студия Mundfish, создатель игры Atomic Heart, опубликовала в своем Telegram-канале два изображения третьего дополнения (DLC), посвященного новой локации — подводной лаборатории.
На одном из артов изображена затопленная локация с виднеющимися на дне строениями. На втором изображении представлено фантастическое существо, напоминающее кита.
Подробностей от разработчиков пока нет. Команда игры пообещала раскрыть детали, включая дату релиза DLC, как только они будут готовы. Кроме того, разработчики предложили подписчикам угадать, каких еще существ они смогут встретить под водой.
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