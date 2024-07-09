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Начало эксперимента по добровольной маркировке видеоигр ожидается 1 сентября

Эксперимент по добровольной маркировке видеоигр стартует 1 сентября

1:28
Видеоигры

Участники эксперимента по добровольной маркировке видеоигр установили сроки начала проекта. По словам генерального директора Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) Александра Михеева, эксперимент начнется в начале осени, не раньше 1 сентября, сообщает "Известия".

Эксперимент по добровольной маркировке видеоигр стартует 1 сентября
Фото: flickr.com by Declan Jewell from Stevenston, Scotland, CC BY 2.0

Цель маркировки — предупреждать пользователей о потенциально неприемлемом контенте. Разработанные дескрипторы (визуальные макеты) уже утверждены Минэкономики и сейчас тестируются на платформах VK Play и RuStore, а также игровыми компаниями Lesta Games, Astrum Entertainment и 1C Games.

Добровольный эксперимент по маркировке игр является первым шагом к саморегулированию игровой индустрии. Список из семи категорий был разработан специалистами АПРИОРИ и ГК "Леста Игры" на основе анализа европейских и американских систем маркировки и российского законодательства.

В семи категориях будут отмечаться сцены жестокости, секса, курения и алкоголя, употребления наркотиков, сквернословия, а также материалы, связанные со страхом и покупками внутри игры. Эти предупреждающие пиктограммы называются дескрипторами.

Инициатива была запущена в рамках поручения президента РФ Владимира Путина о повышении безопасности информации в видеоиграх.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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