Сколько геймеров отказались от PS5 Pro ради GTA 6

Игровой портал IGN провел опрос среди пользователей, чтобы узнать, готовы ли они купить PlayStation 5 Pro для игры в ожидаемую Grand Theft Auto 6 на максимальных настройках графики.
Из полученных данных следует, что лишь 24.4% респондентов готовы инвестировать в новую консоль ради улучшенного опыта в GTA 6.
Большинство, 66.3%, отметили, что не планируют покупать PS5 Pro только из-за этой игры. Еще 9.4% участников опроса остались нерешительными, ответив "может быть".
GTA 6 будет также доступна на стандартной PS5 и Xbox Series X/S. Тем не менее, PS5 Pro обещает предложить более высокое качество графики и возможно, лучшую производительность.
До релиза игры на ПК владельцы PS5 Pro смогут наслаждаться наилучшей версией GTA 6.
Слухи о запуске PS5 Pro к концу 2024 года циркулируют уже давно. Предполагается, что новая консоль будет представлена на Tokyo Games Show 2024 в сентябре или на специальном онлайн-мероприятии.
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