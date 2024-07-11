Превзойдите ожидания без лишних расходов: топ видеокарт 2024

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Обзор видеокарт с лучшим соотношением цены и качества на июль 2024 года

1:39
Видеоигры

Издание TechRadar опубликовало список самых удачных бюджетных видеокарт, которые можно приобрести в июле 2024 года.

Обзор видеокарт с лучшим соотношением цены и качества на июль 2024 года
Фото: wikipediа by Iosef Stalin, CC BY-SA 4.0

Лидером рейтинга стала AMD Radeon RX 7600, которая станет идеальным выбором для геймеров, желающих наслаждаться играми в разрешении 1080p без значительных финансовых затрат.

В качестве альтернативы выступает GeForce RTX 4060. Хотя она обходится дороже Radeon RX 7600, её производительность, особенно при активной трассировке лучей, оправдывает разницу в цене.

Третью позицию занимает Radeon RX 6600 от AMD — лучшая бюджетная видеокарта предыдущего поколения, которая до сих пор отлично подходит для игр в 1080p.

На четвертом месте расположилась Intel ARC A750, представляющая собой наиболее выгодное предложение от Intel в категории недорогих видеокарт. Главным недостатком модели остаются еще не доведенные до идеала драйверы.

GeForce RTX 3050 вошла в список как лучший доступный 3D-ускоритель от NVIDIA предыдущего поколения, подходящий для игр на уровне 1080p.

Список завершает GeForce GTX 1660 SUPER, которая, несмотря на возраст, по-прежнему представляет собой надежный вариант для бюджетного гейминга, хотя найти новую может быть затруднительно.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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