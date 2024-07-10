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PlayStation за решеткой: как видеоигры стали новым оружием против тюремных бунтов

Использование PlayStation в тюрьмах: Нью-Йорк надеется на сокращение нарушений и драк

1:25
Видеоигры

Нью-Йоркские власти инвестировали 59 260 долларов в видеоигры для PlayStation с целью поддержания порядка среди заключенных.

Использование PlayStation в тюрьмах: Нью-Йорк надеется на сокращение нарушений и драк
Фото: pexels.com by JESHOOTS.com, PDM

Использованные средства позволили приобрести 1247 копий игр, среди которых находятся Mortal Kombat 1, Street Fighter 6, Madden NFL и NBA 2K24.

Департамент исправительных учреждений Нью-Йорка рассчитывает, что доступ к видеоиграм уменьшит количество конфликтов и нарушений правил, особенно среди молодых заключенных.

Некоторые сотрудники тюрем поддерживают эту инициативу, отмечая, что видеоигры стимулируют заключенных вести себя лучше.

Тем не менее, существует критика такого подхода, считающая его неэффективным в плане затрат и лишь поощряющим преступное поведение. Бывший сотрудник исправительного учреждения Райкерс Целестино Монклова выразил мнение, что предоставление таких привилегий может способствовать увеличению преступности.

Руководитель Ассоциации благосостояния сотрудников исправительных учреждений, Бенни Босцио также выступил против такого решения, утверждая, что средства лучше было бы направить на улучшение условий в тюрьмах, например, установку кондиционеров для облегчения условий в жару.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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