Хакеры атакуют через лифты: новый способ угрозы для вашей безопасности

Хакеры используют серверы управления лифтами для атак на российские IT-организации

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Российские IT-компании столкнулись с хакерскими атаками, целью которых стали системы управления лифтами.

Фото: freepik.com by flatart, PDM

Недавно проведенное исследование компании "Солар" выявило новый метод атаки, используемый восточноевропейской хакерской группой. Злоумышленники проникали в серверы, управляющие лифтами, чтобы осуществлять атаки на российские IT-организации.

Исследование показало, что хакеры получали доступ к контроллерам IT-системы фирмы "Текон-Автоматика", частью которой являются SCADA-системы. Эти серверы использовались как отправная точка для нападений на другие объекты, при этом сами лифты оставались неповрежденными. Злоумышленники эксплуатировали уязвимости, которые позволяли им контролировать оборудование, не прибегая к его разрушению.

Эксперты из "Солар" также подчеркивают тревожный факт использования инфраструктуры Starlink от SpaceX для координации атак. Это свидетельствует о высоком уровне технической подготовленности и проникновения хакерской группы под названием Lifting Zmiy. В результате атак пострадали организации из разных секторов, включая государственный, IT и телекоммуникационный.