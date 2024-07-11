Невероятное обновление Steam: Android-приложения на вашем ПК

Steam расширяет поддержку: скоро запуск Android-игр

1:05 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Valve планирует добавить в Steam эмулятор Waydroid для поддержки Android-игр и приложений.

Фото: flickr.com by dfactory, CC BY 2.0

Инсайдер Брэдли Линч сообщил о находке, обнаружив изменения в последних обновлениях Steam. На сайте SteamDB был обнаружен пакет из пяти приложений, два из которых были оформлены под Waydroid.

Waydroid — это бесплатный и открытый эмулятор, который позволяет запускать Android-приложения на Linux-системах через использование пространств имен Linux.

Основной целью интеграции является улучшение функционала портативного игрового устройства Steam Deck. Однако стоит отметить, что Waydroid поддерживает только видеокарты Intel и AMD, что заставляет пользователей NVIDIA полагаться на менее эффективный программный рендеринг.

Это нововведение значительно расширит возможности Steam Deck, обеспечивая доступ к широкому спектру мобильных приложений и игр, тем самым сокращая разрыв между мобильным и компьютерным геймингом.