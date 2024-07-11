Последний день Windows 11: Что это значит для вашего ПК

Microsoft объявляет о завершении поддержки старых версий Windows 11

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Microsoft объявила, что 8 октября 2024 года прекратится поддержка нескольких версий Windows 11 версии 22H2, которые были выпущены в сентябре 2022 года.

Фото: Flickr by OnInnovation, CC BY-ND 2.0

Завершение обслуживания затронет версии Home, Pro, Pro Education и Pro for Workstations. Октябрьский выпуск последнего обновления безопасности будет последним для этих версий. После этого устройства больше не будут получать ежемесячные обновления безопасности и предварительные версии обновлений.

В тот же день поддержка также закончится для Windows 11 версий 21H2 Enterprise, Education и IoT Enterprise.

Microsoft настоятельно советует пользователям ознакомиться с информацией о сроках окончания поддержки на странице вопросов и ответов о жизненном цикле Windows.

Компания уже начала автоматически обновлять системы до Windows 11 2023 Update на устройствах, срок обслуживания которых истекает или скоро истечет.

Это обновление включает новые функции и улучшения, направленные на повышение безопасности и работоспособности устройств. Для проверки соответствия ПК требованиям обновления можно использовать приложение PC Health Check.