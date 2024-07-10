Не верите в двойников? Вот доказательство, что ваш ноутбук — копия

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Виктор Веклич исследует сходство китайского Thunderobot с американским HP

1:39
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Известный видеоблогер и начальник сервисного центра Виктор Веклич, известный как Vik-On, в процессе анализа комплектующих нового китайского ноутбука Thunderobot 911 X Wild Hunter G2L, обнаружил удивительное сходство: этот ноутбук оказался почти полностью аналогичен американскому HP Victus 15 по своим компонентам.

Виктор Веклич исследует сходство китайского Thunderobot с американским HP
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Виктор подробно изучил Thunderobot 911 X Wild Hunter G2L, оснащённый процессором i5-12450H, SSD на 512 ГБ, 16 ГБ оперативной памяти и RTX 4060 6 ГБ, и поделился своим мнением о целесообразности покупки таких устройств. В ходе тестирования он заметил значительные колебания температуры и частоты, что часто свидетельствует о проблемах с перегревом. Основной проблемой оказался некачественный термоинтерфейс.

Кроме того, он обнаружил, что основной кристалл процессора и чипсет в Thunderobot расположены на одной подложке, что снижает ремонтопригодность устройства.

Виктор также заметил маркировку G3M на металлической части тачпада, идентичную той, что присутствует у HP Victus 15, что подтверждает версию о том, что оба устройства могут собираться на одном производстве.

В итоге Виктор описал Thunderobot 911 X Wild Hunter G2L как одно из самых спорных устройств, с которыми он сталкивался в последнее время.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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