Запуск третьей бета-версии iOS 18 и iPadOS 18: новые функции и доступ для разработчиков

Спустя почти две недели после выхода второй бета-версии, Apple запустила третью бета-версию iOS 18 и iPadOS 18 для всех моделей iPhone и iPad. Разработчики могут загрузить и установить их на свои совместимые устройства, привязав свой Apple ID к специальной учетной записи.
Зарегистрированные в программе Apple Developer Program разработчики могут бесплатно загрузить iOS 18 и iPadOS 18 Beta 3 на свои устройства. Процесс довольно прост: необходимо зайти в приложение "Настройки", выбрать "Общие" > "Обновление программного обеспечения" > "Бета-обновления" и загрузить соответствующую бета-версию. Убедитесь, что ваше устройство достаточно заряжено и подключено к защищенной сети.
iOS 18 является крупным обновлением, включающим множество новых функций, представленных на WWDC в прошлом месяце. Хотя большинство изменений уже включены в эту сборку, некоторые функции, такие как Apple Intelligence и новый интерфейс Siri, будут добавлены позже.
iOS 18 и iPadOS 18 включают новый центр управления и множество функций искусственного интеллекта, выделяющих их среди конкурентов. Обновление доступно на всех моделях iPhone, поддерживающих iOS 17, однако новые функции Apple Intelligence будут доступны только на моделях iPhone 15 Pro.
iOS 18 будет представлена широкой публике в сентябре этого года одновременно с выпуском новой линейки iPhone 16. Публичная бета-версия обновления ожидается в конце этого месяца.
Запуск третьей бета-версии iOS 18 и iPadOS 18 демонстрирует стремление Apple предоставлять разработчикам ранний доступ к новейшим технологиям и функциям. Это позволяет им адаптировать свои приложения и услуги к новым возможностям платформы, обеспечивая пользователям максимальную совместимость и функциональность.
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