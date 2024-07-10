Apple превзошла Microsoft и стала самой ценной технологической компанией в мире

Apple стала самой ценной компанией в мире, обогнав Microsoft

1:16 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Закрытие биржевого рынка 8 июля принесло Apple звание самой ценной компании в мире, превзойдя Microsoft. Благодаря значительному росту акций и поддержке от инвесторов, им удалось изменить динамику фондового рынка всего за месяц. Ранее Microsoft потеряла лидерство в капитализации, уступив его NVIDIA, однако теперь она занимает третье место.

Фото: flickr.com by Brandon Daniel, CC BY-SA 2.0

Акции Apple поднялись почти на 2% за торговый день, позволив компании обойти Microsoft по рыночной стоимости. В начале торгов акции акции сначала упали на 1,59%, но благодаря положительному отчету Wedbush, одному из крупнейших инвесторов, они поднялись на 1,85%, сделав Apple самой ценной технологической компанией.

Анализ Wedbush показывает, что сервисное подразделение Apple может увеличить свою годовую выручку на 10 миллиардов долларов благодаря росту различных программных продуктов и услуг, таких как Apple Pay и AppleCare.

Оптимизм инвесторов обусловлен ожиданиями бума AI-приложений на платформе Apple в ближайшие 12 месяцев.