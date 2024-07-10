Не пропустите: Concord открывает бета-тест и раскрывает требования к вашему ПК

Concord: начало бета-тестирования и системные требования для ПК

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Разработчики Concord объявили о проведении первого этапа бета-тестирования, которое пройдет с 12 по 14 июля для игроков, оформивших предварительные заказы. С 18 по 21 июля доступ к соревновательному шутеру получат все желающие.

Фото: flickr.com by E-Games Bern, CC BY-NC-SA 2.0

В преддверии запуска были опубликованы системные требования для ПК. Независимо от настроек, пользователям потребуется SSD с 30 ГБ свободного места.

Основные детали, включая процессоры, видеокарты и объем ОЗУ, представлены на изображении. Игра от внутренней студии Firewalk компании Sony выйдет 23 августа и будет доступна как на ПК, так и на PlayStation 5.