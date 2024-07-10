Не пропустите: Concord открывает бета-тест и раскрывает требования к вашему ПК

Разработчики Concord объявили о проведении первого этапа бета-тестирования, которое пройдет с 12 по 14 июля для игроков, оформивших предварительные заказы. С 18 по 21 июля доступ к соревновательному шутеру получат все желающие.
В преддверии запуска были опубликованы системные требования для ПК. Независимо от настроек, пользователям потребуется SSD с 30 ГБ свободного места.
Основные детали, включая процессоры, видеокарты и объем ОЗУ, представлены на изображении. Игра от внутренней студии Firewalk компании Sony выйдет 23 августа и будет доступна как на ПК, так и на PlayStation 5.
Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.