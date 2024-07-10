Девкит PlayStation 5 продали как "комплект для пиццы" за рекордную сумму

Продавец продал девкит PlayStation 5 под видом "комплекта для пиццы"

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Предприимчивый продавец сумел продать девкит PlayStation 5, замаскировав его под "комплект для пиццы", на что обратил внимание портал consolevariations. Лот был продан за рекордные 6 000 долларов.

Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Чтобы избежать внимания Sony и возможной блокировки аукциона, продавец назвал его "комплект PlayStation Pizza". Эта уловка сработала благодаря V-образной форме девкита, напоминающей кусок пиццы, что сделало его мемом среди пользователей.

Данный случай — не первый пример продажи девкита PlayStation 5 в Сети. Это показывает, что даже столь необычные методы могут быть успешными в привлечении покупателей и обходе ограничений, установленных производителем.



