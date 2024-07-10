Девкит PlayStation 5 продали как "комплект для пиццы" за рекордную сумму

Предприимчивый продавец сумел продать девкит PlayStation 5, замаскировав его под "комплект для пиццы", на что обратил внимание портал consolevariations. Лот был продан за рекордные 6 000 долларов.
Чтобы избежать внимания Sony и возможной блокировки аукциона, продавец назвал его "комплект PlayStation Pizza". Эта уловка сработала благодаря V-образной форме девкита, напоминающей кусок пиццы, что сделало его мемом среди пользователей.
Данный случай — не первый пример продажи девкита PlayStation 5 в Сети. Это показывает, что даже столь необычные методы могут быть успешными в привлечении покупателей и обходе ограничений, установленных производителем.
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