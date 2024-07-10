Будущее уже здесь: новые ИИ-функции Windows 11 обещают революцию в использовании ПК

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Как новые ИИ-функции Windows 11 изменят работу приложений и игр

1:41
Видеоигры

Microsoft анонсировала новый набор функций искусственного интеллекта для Windows 11, которые будут функционировать локально на устройствах с поддержкой Copilot+. Эти компьютеры оснащены комбинированной архитектурой CPU, GPU и NPU, что позволяет эффективно решать задачи, связанные с ИИ.

Как новые ИИ-функции Windows 11 изменят работу приложений и игр
Фото: Flickr by Ajay Suresh, CC BY 2.0

Компания представила документацию для разработчиков, объясняющую новые возможности ИИ, предназначенные для сторонних приложений на этих устройствах. Помимо традиционных веб-функций, Copilot+ PC предлагают разработчикам использовать продвинутые локальные ИИ-API, такие как Phi Sillica для генерации текста, OCR для распознавания текста и DALL-E для создания изображений.

Эти инструменты предназначены для значительного улучшения производительности и функциональности приложений Windows. Microsoft также ввела как локальные, так и облачные API, предоставив примеры кода и руководства по их применению.

Технология DirectML позволяет перераспределять задачи машинного обучения на GPU, что ускоряет выполнение приложений и игр.

В дополнение к этому, Microsoft подчеркивает важность прозрачности в обработке данных, обеспечении безопасности и конфиденциальности, предоставляя пользователям больший контроль над их личной информацией.

С приближающимся обновлением 24H2 для Copilot+ PC, будут внедрены эксклюзивные ИИ-функции, включая возвращение функции Recall, которая была временно отключена из-за проблем с конфиденциальностью.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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