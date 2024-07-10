Почему ваш ноутбук теряет заряд: не игнорируйте эти признаки

Отслеживание состояния батареи вашего ноутбука крайне важно для его долгосрочной и эффективной работы. Со временем батарея изнашивается и её способность удерживать заряд уменьшается, поэтому регулярная проверка её состояния позволит вам вовремя принять необходимые меры для поддержания её работоспособности.
Существует множество инструментов и методов для мониторинга состояния батареи, доступных как внутри операционной системы, так и в виде стороннего программного обеспечения. Эти инструменты предоставляют информацию о текущей ёмкости батареи, её изначальной ёмкости, количестве циклов зарядки-разрядки и общем состоянии батареи. Периодическое отслеживание этих параметров поможет вам определить оптимальные условия использования и зарядки батареи, а также своевременно решить вопрос о её замене.
Чтобы провести диагностику состояния батареи на вашем ноутбуке, выполните следующие действия:
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