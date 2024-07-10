Почему ваш ноутбук теряет заряд: не игнорируйте эти признаки

Как проверить состояние батареи вашего ноутбука: пошаговое руководство

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Отслеживание состояния батареи вашего ноутбука крайне важно для его долгосрочной и эффективной работы. Со временем батарея изнашивается и её способность удерживать заряд уменьшается, поэтому регулярная проверка её состояния позволит вам вовремя принять необходимые меры для поддержания её работоспособности.

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Существует множество инструментов и методов для мониторинга состояния батареи, доступных как внутри операционной системы, так и в виде стороннего программного обеспечения. Эти инструменты предоставляют информацию о текущей ёмкости батареи, её изначальной ёмкости, количестве циклов зарядки-разрядки и общем состоянии батареи. Периодическое отслеживание этих параметров поможет вам определить оптимальные условия использования и зарядки батареи, а также своевременно решить вопрос о её замене.

Чтобы провести диагностику состояния батареи на вашем ноутбуке, выполните следующие действия:

Откройте командную строку на вашем компьютере. Введите команду "powercfg /batteryreport" и нажмите Enter, чтобы создать отчёт о состоянии батареи. Запишите, где файл будет сохранён. Откройте проводник Windows и перейдите в папку, указанную для сохранения отчёта. Найдите и откройте отчёт, чтобы ознакомиться с информацией о батарее. Обратите особое внимание на раздел "Установленные аккумуляторы", где указано количество полных циклов зарядки. Изучите раздел "Недавнее использование", чтобы увидеть последние данные по состоянию батареи, включая оставшуюся ёмкость и процентное соотношение заряда.

