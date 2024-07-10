Почему ваш антивирус может быть бесполезен: откровения эксперта

Алексей Лукацкий: встроенные механизмы защиты в ОС могут быть эффективнее антивирусов

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Эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий выразил мнение о том, что антивирусные программы могут вызывать у пользователей иллюзию полной защиты. Он указал на то, что современные вредоносные программы часто разрабатываются индивидуально для каждой жертвы, что затрудняет их обнаружение стандартными антивирусами. По словам Лукацкого, функции антивируса теперь составляют лишь малую часть возможностей защитного программного обеспечения.

Фото: Pexels by Sora Shimazaki, PDM

Также он подчеркнул, что современные операционные системы уже содержат множество встроенных механизмов защиты, которые в большинстве случаев оказываются весьма эффективными. Лукацкий рекомендует регулярно обновлять операционные системы и устанавливаемое программное обеспечение для повышения уровня безопасности.

В дополнение, он отметил, что некоторым категориям пользователей, таким как журналисты, чиновники и руководители, которые могут быть целью целенаправленных кибератак, может потребоваться дополнительная защита. Для широкого круга пользователей Лукацкий советует развивать критическое мышление, избегать подозрительных действий в интернете и использовать многофакторную аутентификацию для усиления безопасности своих аккаунтов.