Почему российские мониторы вдруг стали такими популярными

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Взлёт продаж российских мониторов в первом квартале 2024 года

2:26
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За первый квартал 2024 года доля российских мониторов на рынке достигла 10%, что значительно выше показателя в 1%, зафиксированного в 2022 году. Основные производители, такие как "Бештау", "Гравитон", Aquarius, Delta Computers и LightCom, показывают впечатляющие результаты, согласно отчёту компании OCS.

Взлёт продаж российских мониторов в первом квартале 2024 года
Фото: unsplash.com by Luke Chesser lukechesser, PDM

Эксперты отмечают повышенный интерес к отечественным мониторам со стороны корпоративных клиентов из секторов энергетики, строительства и финансов. Общий объем продаж в этом сегменте за январь-март 2024 года увеличился на 33%, с общим количеством проданных устройств в 873 тыс. на сумму 14,2 миллиарда рублей, по данным OCS Distribution. GfK также подтверждает эти данные.

На фоне сокращения поставок продукции тайваньской компании Acer в Россию, которая была осуществлена весной 2022 года, местные производители укрепили свои позиции. Acer продолжает лидировать на рынке мониторов для малого и среднего бизнеса, занимая 40% рынка в первом квартале 2024 года, что выше на 5% по сравнению с предыдущим годом.

Рост спроса на мониторы также связан с увеличением производственных мощностей в России и переходом потребителей к предпочтению мониторов с большей диагональю экрана. Сейчас наибольшей популярностью пользуются мониторы с диагональю 24 дюйма, составляющие до 46% всех продаж. Ожидается, что интерес к мониторам с диагональю 27 дюймов будет расти.

Компании Ozon и "Марвел-дистрибуция" также сообщают о заметном росте продаж отечественных мониторов в первом квартале 2024 года. "Марвел-дистрибуция" оценивает долю российских мониторов в 3% на рынке, и до 7-8%, если учесть устройства, представленные как продукция российских производителей.

Представители "Марвел-дистрибуция" также подчеркивают, что рост спроса на отечественные мониторы частично обусловлен их более доступной ценой, которая в некоторых случаях была снижена на 20%.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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