Революционные игры управления поселениями: что вас ждет в 2024 году

Управление и стратегия: главные игровые релизы для стратегов

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Этот год обещает быть насыщенным на яркие игровые новинки и долгожданные продолжения уже любимых серий. Для тех, кто увлекается управлением поселениями и развитием инфраструктуры, особенно актуальным будет релиз Frostpunk 2 25 июля и Prison Architect 2, запланированный на 3 сентября.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA, CC BY-SA 2.0

Для новичков в этом жанре, а также для тех, кто ищет что-то поиграть в ожидании новинок, мы подобрали шесть отличных симуляторов колоний, уже доступных на рынке. Эти игры варьируются по стилю и сложности, так что каждый найдет что-то для себя.

RimWorld

Платформы: Windows, macOS, Linux Рейтинг Metacritic: 87/100

RimWorld — это не просто игра, а настоящая сага о выживании после крушения космического корабля на чужой планете. Вам предстоит руководить группой выживших, строить базу, сажать рис, охотиться и даже торговать с другими поселениями. Игра славится своим ИИ-рассказчиком, который добавляет сюжету непредсказуемости, варьируя от приятных сюрпризов до нашествия медведей или кислотных дождей.

Oxygen Not Included

Платформы: Windows, macOS, Linux Рейтинг Metacritic: 86/100

В этой игре вам предстоит управлять колонией внутри астероида, где необходимо экономно использовать ограниченные ресурсы для создания комфортных условий. Каждое действие и каждый ресурс в этой игре имеет значение, включая даже дыхание и отходы персонажей.

Prison Architect

Платформы: Разнообразные Рейтинг Metacritic: 83/100

Эта игра дает вам возможность построить и управлять частной тюрьмой. Вы должны учитывать потребности как заключенных, так и персонала, при этом организовывая пространство таким образом, чтобы поддерживать порядок и безопасность.

Dwarf Fortress

Платформы: Windows, Linux Рейтинг Metacritic: 93/100

Эта игра представляет собой глубокий и сложный симулятор управления колонией дворфов, которые стремятся выжить и процветать в случайно сгенерированном мире. Каждый персонаж имеет свою уникальную историю и характеристики, что добавляет игре реалистичности и глубины.

Frostpunk

Платформы: Windows, macOS, Xbox One, PlayStation 4 Рейтинг Metacritic: 84/100

В этой игре вы станете лидером последнего города на Земле в мире, поглощенном ледниковым периодом. Вам предстоит принимать сложные моральные решения для выживания ваших граждан, балансируя между ресурсами и человечностью.

Against the Storm

Платформа: Windows Рейтинг Metacritic: 91/100

В этой игре вы построите и защитите колонии в мире, где постоянные штормы угрожают вашему существованию. Управляйте ресурсами, исследуйте новые технологии и защищайте поселения от элементов и внешних угроз.

Эти игры предлагают уникальные вызовы и глубокое погружение в мир управления и стратегии, и каждая из них способна увлечь вас на долгие часы.