Пополнение коллекции гонок: 9 июля на PlayStation выйдет новый платформер

Refract выпустит аркадный гоночный платформер Distance на PlayStation 5 и PlayStation 4 9 июля. Distance — это не просто гоночная игра; это путешествие, полное высоких скоростей, трюков, бросающих вызов гравитации, и неустанного стремления к неизвестному.
Сочетая интенсивность аркадных гонок с ловкостью паркура, Distance переносит вас в неоновый мир, окутанный тайной. Вам предстоит быстро адаптироваться, используя способности автомобиля прыгать, переворачиваться и летать, чтобы преодолевать смертельные опасности и выживать.
Distance является духовным преемником отмеченной наградами игры Nitronic Rush, созданной в Технологическом институте DigiPen. Игра получила признание за свою инновационную механику, визуальный стиль, аудиодизайн и атмосферу.
Distance впервые появилась в раннем доступе на ПК через Steam 9 декабря 2014 года, а полный релиз состоялся 18 сентября 2018 года. Версия для PlayStation 4 была анонсирована в декабре 2014 года, а версия для PlayStation VR — в декабре 2015 года.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.