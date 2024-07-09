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Пополнение коллекции гонок: 9 июля на PlayStation выйдет новый платформер

Аркадный гоночный платформер Distance выйдет 9 июля

1:20
Видеоигры

Refract выпустит аркадный гоночный платформер Distance на PlayStation 5 и PlayStation 4 9 июля. Distance — это не просто гоночная игра; это путешествие, полное высоких скоростей, трюков, бросающих вызов гравитации, и неустанного стремления к неизвестному.

Аркадный гоночный платформер Distance выйдет 9 июля
Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Сочетая интенсивность аркадных гонок с ловкостью паркура, Distance переносит вас в неоновый мир, окутанный тайной. Вам предстоит быстро адаптироваться, используя способности автомобиля прыгать, переворачиваться и летать, чтобы преодолевать смертельные опасности и выживать.

Distance является духовным преемником отмеченной наградами игры Nitronic Rush, созданной в Технологическом институте DigiPen. Игра получила признание за свою инновационную механику, визуальный стиль, аудиодизайн и атмосферу.

Distance впервые появилась в раннем доступе на ПК через Steam 9 декабря 2014 года, а полный релиз состоялся 18 сентября 2018 года. Версия для PlayStation 4 была анонсирована в декабре 2014 года, а версия для PlayStation VR — в декабре 2015 года.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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