Это уничтожение: как AMD всухую победил Intel

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AMD Ryzen 9 9900X превзошел Intel Core i9-14900K

3:17
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Процессор AMD Ryzen 9 9900X "100-000000662" представляет собой 12-ядерный и 24-поточный чип с базовой частотой 4,4 ГГц и частотой boost до 5,6 ГГц, обладающий кэшем объемом 76 МБ. Примечательно, что его тепловой пакет (TDP) составляет всего 120 Вт, что значительно ниже, чем у чипов Ryzen 9 7900X с TDP 170 Вт.

AMD Ryzen 9 9900X превзошел Intel Core i9-14900K
Фото: Pexels by Sora Shimazaki, PDM

Хотя Ryzen 9 9900X сохраняет ту же максимальную тактовую частоту, что и Ryzen 9 7900X, его базовая частота на 300 МГц ниже, что помогает уложиться в ограничение по мощности в 120 Вт. Этот 12-ядерный процессор может похвастаться отличными многопоточными возможностями. Сравнение TDP четырех чипов текущего и предыдущего поколений выглядит следующим образом:

  • Ryzen 9 7950X (170 Вт) -> Ryzen 9 9950X (170 Вт)
  • Ryzen 9 7900X (170 Вт) -> Ryzen 9 9900X (120 Вт)
  • Ryzen 7 7700X (105 Вт) -> Ryzen 7 9700X (65 Вт)
  • Ryzen 5 7600X (105 Вт) -> Ryzen 5 9600X (65 Вт)

В тесте производительности процессор Ryzen 9 9900X был испытан в Geekbench 6 на материнской плате ASUS ROG Crosshair X670E Gene с 32 ГБ памяти DDR5, демонстрируя пиковые частоты выше 5,6 ГГц (5664 МГц). В одноядерном тесте процессор набрал 3401 балл, а в многоядерном — 19 756 баллов.

Это делает одноядерную производительность Ryzen 9 9900X выше, чем у Intel Core i9-14900KS, который набрал около 3250 баллов в одноядерном тесте. В многоядерном тесте Ryzen 9 9900X также показал выдающиеся результаты, практически сравнявшись с Core i9-14900K, который набирает в среднем около 20 500 баллов. По сравнению с Ryzen 9 7900X, новый чип показал прирост на 16% в одноядерном и на 11% в многоядерном тестировании.

Важно учитывать, что процессоры Intel Core i9 тестировались с настройками "Intel Baseline Default", которые могут снижать производительность до 15% для обеспечения лучшей стабильности.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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