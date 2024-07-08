Сиквела не будет: разработчики подтвердили, что разработка Days Gone 2 не продолжается

Days Gone 2: разработка приостановлена

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Выпущенная в 2019 году, игра Days Gone продолжает оставаться популярной среди пользователей ПК. На платформе Steam игра собрала более 58 000 отзывов, из которых 92% положительные. Она также поддерживает стабильное число одновременных игроков около 3000 человек, что значительно для игры её возраста.

Фото: hyperpix.net by Bend Studio, PDM

Однако, разработчики из Bend Studio подтвердили, что разработка Days Gone 2 не продолжается. Менеджер сообщества Кевин Макаллистер извинился перед фанатами за "ложную надежду", создаваемую ранее их ожиданиями на продолжение. Он также сообщил о работе над новым проектом и обещал делиться новостями, когда они станут доступными. Джон Гарвин, сценарист игры, отметил, что хотя материалы для Days Gone 2 были созданы, реальных планов на выпуск игры в ближайшем будущем нет.

В итоге, сообщество игры призывается переключить внимание на другие проекты, несмотря на прошлые ожидания продолжения.